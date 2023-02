Matrimonio anche in agriturismo Basta una semplice domanda

Da ora in poi, chi vorrà mettere a disposizione i propri locali per la celebrazione di matrimoni e unioni civili a Pieve a Nievole potrà farlo, con la semplice compilazione di una domanda. Questa importante novità è stata introdotta dalla giunta municipale con la pubblicazione di un bando che non ha una scadenza, attraverso il quale gli interessati possono farsi avanti e stipulare un accordo che prevede di fatto alcuni adempimenti formali come la stipula di un contratto di comodato d’uso temporaneo per i locali oggetto di questa procedura. In pratica si tratta di un modo per allargare la possibilità per gli sposi di celebrare il loro matrimonio o unione civile in locali idonei presso altre sedi come agriturismi, strutture ricettive, ville e altri edifici presenti nel territorio pievarino, che abbiano particolare pregio storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico, con la stessa efficacia formale e sostanziale del palazzo comunale, come ufficio di stato civile.

"Si tratta di un provvedimento finalizzato a venire incontro a chi vuole celebrare il matrimonio in sedi diffuse sul territorio, a vantaggio delle attività di Pieve a Nievole che così possono ampliare la propria possibilità di svolgere cerimonie – commenta il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti- . Insieme a questa opportunità commerciale, vogliamo anche valorizzare le bellezze anche nascoste che il nostro territorio offre".