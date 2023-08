Martini, studenti in Europa con il programma Erasmus

L’istituto alberghiero Martini si conferma un trampolino di lancio per realtà professionali di spesso all’estero. Questo anche grazie all’attenzione che da sempre viene riservata all’insegnamento delle lingue straniere. Inglese, francese, tedesco, spagnolo. Così, una trentina di studenti del Martini sono in giro per l’Europa per mettere in pratica le competenze professionali acquisite a scuola ed esercitarsi con le lingue. L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto Erasmus. Molti rientreranno a settembre, alcuni addirittura a ottobre. Le mete scelte sono Siviglia, Bruxelles, Cork e la Bulgaria. 90 giorni all’estero per una esperienza di stage linguistico, culturale e socio-relazionale. L’Erasmus è un progetto europeo per favorire la mobilità degli studenti in Europa. La parola Erasmus Significa European Region Action Scheme for the Mobility of University Students ma è un richiamo anche al filosofo e umanista Erasmo da Rotterdam che viaggiò diversi anni in tutta Europa per ampliare le sue conoscenze. L’inserimento degli alunni del Martini è stato preparato da uno staff di docenti che ha lavorato per settimane alla programmazione.