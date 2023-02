Martedì grasso in stile anni ’50 e mostra di Marcello Mangiantini

Doppio appuntamento, oggi alla Locanda Sotto i Portici. Per celebrare l’ultimo giorno di Carnevale, il Martedì Grasso, nel locale di Francesca Ciolina e Luca Silvestri è in programma una serata all’insegna dei favolosi anni ‘50 del telefilm Happy Days, quelli di Fonzie, Richie Cunningham, Ralph e Potsie, di Arnold’s, del rock’n’roll e dei juke box. La serata inizia alle 20, prima si cena e poi si balla, indossando abiti che ricordano quegli anni ruggenti. Nel pomeriggio sarà inaugurata la mostra delle tavole originali disegnate da uno dei più prolifici e talentuosi disegnatori del fumetto popolare italiano, Marcello Mangiantini , matita storica di testate amate dal pubblico di ogni età come Zagor, Dampyr e Dragonero. Dopo il diploma al Liceo artistico di Lucca, il pontigiano si è avvicinato al mondo del fumetto, al concorso Pierlambicchidi Prato. Nel 1992 ha frequentato i corsi di Angese e e Jacopo Fo alla Libera Università di Alcatraz, a Gubbio, nel 1995 ha incontrato l’associazione Lucca Fumetto, con cui ha pubblicato le prime tavoie. Nel 1996, su testi del pesciatino Marco Di Grazia, ha disegnato la serie Area 51; ancora insieme a Di Grazia, nel 2000 ha pubblicato ‘Filippo Mazzei, un eroe della Rivoluzione americana’, lavoro pubblicato anche negli Stati Uniti, grazie al gemellaggio fra Poggio a Caiano, città di origine di Mazzei, e la città di Charlotteville. Due anni dopo, su testi di Ermes Senzò, ha pubblicato Il Diavolo Bianco, quattro episodi ambientati nuovamente nelle guerre coloniali. Intanto ha dato alle stampe anche Le avventure di Aria & G, serie umoristica pubblicata da Titivillus. Venti anni fa, nel 2003, è finalmente iniziata la collaborazione che non si è più interrotta con Sergio Bonelli Editore; è una delle matite che vanta più pubblicazioni negli albi del più popolare editore italiano, per quattro anni fra i tre disegnatori più pubblicati nelle varie testate, e nei 62 anni di storia di Zagor, lo Spirito con la Scure, è al settimo posto nella classifica dei suoi illustratori più prolifici, con oltre 4mila pagine pubblicate. Numeri importanti per un disegnatore versatile e veloce, che oggi esordisce anche sulle pareti della Locanda Sotto i Portici.

Emanuele Cutsodontis