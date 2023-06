Marliana, un paese senza medico Consultazioni Asl: nessun risultato E dai residenti arrivano proteste

Da martedì ha cessato l’incarico Nicolò Danieli, medico di famiglia operante nel territorio di Marliana. Un bel problema per i residenti del comune montano, perchè per adesso le consultazioni dell’Asl non hanno dato esito. Tradotto in parole povere, nessuno medico vuole andare a Marliana. E c’è la protesta dei residenti che nel frattempo devono trovarsi un medico di famiglia a diversi chilometri di distanza, a Pistoia o a Montecatini. Un disagio per chiunque. Ma ancora di più per i tanti anziani che vivono nel comune montano. A poco serve il comunicato emesso dall’Asl. "Al fine di facilitare ai cittadini la scelta del nuovo medico - si legge nella nota - presso la sede del Comune di Marliana (piazza della Chiesa, 5) sarà presente un operatore Cup nei giornii 21,23,28 e 30 giugno dalle ore 9,30 alle 12. L’azienda ha effettuato le consultazioni per la ricerca di un altro medico, che sono andate deserte. In attesa di risultato di pubblicazione di zona carente a livello regionale, atteso nelle prossime settimane, i cittadini sono invitati a compiere scelta del nuovo medico di famiglia nell’ambito montano, oppure in altro ambito Usl".

"Gli iscritti all’anagrafe sanitaria dell’Azienda USL Toscana centro - continua l’azienda sanitaria - possono effettuare la scelta anche da casa tramite Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana (https:open.toscana.itservizi) ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con Spid, oppure utilizzando l’App Smart Sst.

In alternativa il cambio del medico può essere effettuato inviando il modulo di richiesta (scaricabile dal sito uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso HomeCambio e scelta medico di famiglia o del pediatra) compilato e corredato di copia di documento di identità valido all’indirizzo mail: [email protected] scelta del medico si può fare anche recandosi al distretto di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata".

Come si diceva, un grosso problema per i residenti e che riporta in primo piano la questione della sanità. Quello di Marliana è solo l’ultimo caso di un fenomeno che al momento sembra senza soluzione.