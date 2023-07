"MARLIANA: Il nuovo medico di famiglia Chiara Ariani sarà operativo a partire da lunedì 24 luglio"

La dottoressa Chiara Ariani è il nuovo medico di famiglia che sarà operativo nel comune di Marliana a partire da lunedì 24 luglio. A darne comunicazione è L’Asl Toscana Centro. "Sono molto soddisfatto della soluzione per i miei concittadini – ha dichiarato il sindaco di Marliana, Federico Bruschi – e ringrazio la dottoressa per aver accettato l’incarico e per aver mantenuto gli stessi ambulatori in tutte le nostre frazioni: il giovane medico è tra l’altro residente a Femminamorta e ha quindi una conoscenza diretta del nostro territorio".

Ariani ha deciso di mantenere le stesse aperture ambulatoriali del dottor Nicolò Danieli, che aveva cessato l’incarico lo scorso 20 giugno, con i seguenti orari che restano anch’essi invariati: a Serra Pistoiese il martedì dalle 17,30 alle 19; ad Avaglio il martedì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 10 alle 11; a Marliana capoluogo, piazza del Popolo, il lunedì dalle 15 alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 13; a Casore di Monte il lunedì dalle 11 alle 13.

"Gli assistiti che ancora non hanno effettuato una nuova scelta del medico di famiglia – specifica l’Asl Toscana Centro nel proprio comunicato – saranno automaticamente assegnati dall’Azienda Sanitaria alla dottoressa Ariani, fermo restando che questa potrà accogliere nuovi pazienti. Ha accettato l’incarico, che sarà a tempo determinato, mentre prosegue l’impegno dell’Asl per reperimento di un titolare a tempo indeterminato".

Trova quindi una soluzione, per quanto non definitiva, il problema dell’assistenza sanitaria di base ai residenti del comune collinare caratterizzato da varie piccole frazioni su un’area alquanto vasta.