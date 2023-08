Mare, lutto a Montecatini Terme: Carla Paoletti perde la vita all'Elba

Montecatini Terme, 8 agosto 2023 – Da una vita passava le vacanze all’Elba. Il mare era la sua grande passione. Non per niente aveva scelto per la sua immagine di copertina del profilo Facebook uno scorcio della sua isola preferita.

Carla Paoletti se n’è andata ieri, proprio all’Elba, mentre era in acqua. In quel mare che amava tanto. La tragedia si è consumata a Marina di Campo nel tardo pomeriggio, nel tratto di spiaggia libera verso il paese. Nel momento del malore Carla Paoletti era in acqua, a pochi metri dalla spiaggia.

La donna ha perso i sensi e subito i familiari che erano con lei e i bagnanti si sono accorti che qualcosa non andava e l’hanno soccorsa. E’ stata portata a riva, mentre alcune persone hanno chiamato il 118. Fra i bagnanti c’era anche un infermiere. E’ stato tentato un massaggio cardiaco ma non c’è stato niente da fare.

A intervenire, oltre al personale sanitario, anche la Capitaneria di Porto e i carabinieri di Campo nell’Elba e Portoferraio. Era stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero Pegaso da Grosseto ma è stato fatto tornare indietro.

Carla Paoletti avrebbe compiuto 58 anni a dicembre. Era di Monsummano Terme dove risiedeva. Ma era un volto molto conosciuto anche a Montecatini Terme. per una quarantina di anni era stata una dei soci della Foto Goiorani di piazza del Popolo. Tutti ricordano il volto sorridente con cui accoglieva i clienti dello storico negozio. Aveva lasciato nel 2017.

Come detto, Carla era una grande amante del mare. L’Elba e in particolare, Marina di campo, era il suo "rifugio". Qui poteva dedicarsi al nuovo, un’altra sua grande passione. S’infilava pinne e occhialini e partiva. Stavolta però il suo cuore l’ha tradita.

Lascia il marito Roberto e la figlia Raffaella. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.