Manutenzione in via del Salsero. Approvati lavori per 250mila euro

La giunta comunale approva il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di via del Salsero, redatto dall’architetto Andrea Pintus per un importo complessivo di circa 250mila euro, incluse imposte e oneri per la sicurezza. Il provvedimento ha ottenuto il via libera la scorsa settimana. Il passaggio successivo sarà l’affidamento e l’esecuzione dei lavori previsti. L’area oggetto dell’ intervento è costituita dal tratto di via del Salsero compreso tra l’incrocio con via Bassiviale Foscolo e l’incrocio con via dei Colombivia del Gallo.

"Il progetto – dice il Comune - è teso a un miglioramento complessivo della qualità della sicurezza stradale e pedonale oltre ad intervenire su alcune questione infrastrutturali presenti e future. La strada, attualmente, presenta le seguenti criticità. Tra queste c’è il manto di usura della carreggiata degradato, con la presenza di fessurazioni e lesioni ramificate; cedimenti localizzati, principalmente in corrispondenza di scavi eseguiti nel corso degli anni, il manto di usura dei marciapiedi in conglomerato bituminoso danneggiati in alcuni tratti, e l’assenza di sbassamenti del marciapiede in corrispondenza di alcuni attraversamenti pedonali".

L’amministrazione ricorda anche "che in corrispondenza dell’intersezione con via Po l’assenza di dissuasori per la sosta lascia spazio all’insorgere di situazioni di pericolo causate da veicoli in sosta non autorizzata in prossimità dell’incrocio, e la presenza di linea elettrica aerea sul lato ovest della strada".

Il progetto, per risolvere i problemi, prevede "la fresatura del manto di usura della carreggiata e il successivo ripristino, il risanamento dei cedimenti mediante fresatura, scavo e ripristino stradi di fondazione, base, binder e manto di usura, l’eventuale rialzamento dei tombini, la realizzazione di sbassamenti dei marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, l’installazione di segnaletica verticale mancante, il ripristino della segnaletica orizzontale, l’ampliamento del marciapiede in corrispondenza dell’incrocio con via Po con la funzione di dissuasore per la sosta, la posa di un cavidotto predisposto per l’interramento della linea elettrica aerea a servizio della pubblica illuminazione, la posa di un cavidotto di scorta da utilizzare in interventi futuri quali, ad esempio l’installazione di fibra ottica, l’installazione pozzetti passacavo, di derivazione, collegamento linea interrata con i lampioni esistenti, interventi localizzati sul manto di usura del marciapiede, e l’nstallazione di archetti parapedoni in alcuni tratti del marciapiede, con il duplice scopo di tutelare la sicurezza dei pedoni e prevenire il degrado dei marciapiedi causato dai veicoli in sosta non autorizzata".

I lavori in via del Salsero sono attesi da tempo dai residenti e rappresentano senza dubbio una possibilità importante di riqualificazione, a beneficio di tutta la zona Sud.

Da.B.