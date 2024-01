Manutenzione del verde pubblico. Interventi nell’area ex Posta club. Nuovi abbattimenti di alberi

Altri alberi abbattuti a Monsummano. Dopo i 7 esemplari sul viale Martini e i 33 pioppi, alcuni dei quali non ancora a fine vita dell’area adiacente all rio Candalla e al campo sportivo Loik, ora tocca ad altri 7 alberi in piazza IV Novembre e più precisamente nel giardino dello Chalet, meglio conosciuto come l’ex Posta club. Gli atti per il taglio netto delle piante ad alto fusto, che oltre a fornire un contributo ecologico naturale per la loro funzione di filtraggio e pulizia dell’aria offrono anche un contrasto alla canicola estiva per la loro capacità ombreggiante, sono stati disposti alla fine del dicembre scorso, sottolineando il ritardo, da quel che si legge negli stessi documenti, già acquisito nell’operazione che evidentemente era già stata prevista da tempo. "L’area denominata ex Posta in piazza IV Novembre è stata oggetto di un lungo contenzioso legale – si legge negli atti del Comune a firma del dirigente unico Antonio Pileggi – conclusosi con atto notarile stipulato in data 3 agosto 2022 e con recupero del pieno possesso dell’immobile da parte del Comune di Monsummano Terme alla data del 31 dicembre 2022. A seguito della rientro del bene nella disponibilità dell’Ente, si è provveduto a far eseguire alla dottoressa Martina Giachini il censimento e l’analisi del rischio delle alberature presenti nel parco e che tale verifica ha evidenziato la necessità di effettuare urgentemente un intervento generalizzato di potature, oltre all’abbattimento di sette alberi. Con determinazione del 5 luglio 2023 è stato affidato all’operatore economico Ceda di Celli Daniele di Montecarlo l’intervento di potature e abbattimenti nel giardino ex Posta in piazza IV Novembre. L’inizio dei lavori sopra indicati – prosegue il documento – è stato posticipato di circa tre mesi, come da comunicazione del 29 settembre 2023 e a seguito degli eventi del 2 novembre scorso la ditta è stata impegnata negli interventi di ripulitura nelle aree alluvionate, pertanto ha ripreso da poco ed è in procinto di completare gli interventi affidati. Durante l’intervallo temporale trascorso, è stato valutato di procedere anche con interventi aggiuntivi per la potatura di contenimento lungo tutto il perimetro dell’area ex Posta". Già che ci siamo, insomma, mettiamoci avanti con le potature. L’intervento avrà un costo di poco più di 5mila euro; negli atti non si specifica se gli alberi abbattuti verranno sostituiti con la piantumazione, nella stessa area di altre piante ad alto fusto o meno. Certo è che un intervento di ripulitura e menutenzione del verde è sicuramente necessario in un’area come quella lasciata a se stessa per anni.

Arianna Fisicaro