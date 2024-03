Manuela Maltinti protagonista a Doha

Due ori e un argento iridati quale regalo di compleanno. Manuela Maltinti ha portato sé stessa, Massa e Cozzile, la sua località di residenza, e l’intera Valdinievole in cima al mondo. Festeggiati da poco i 55 anni (lo scorso 16 febbraio), la nuotatrice master del Nuoto Valdinievole ha trionfato nei 200 e 500 metri misti ai Campionati del Mondo di vasca lunga tenutisi a Doha, in Qatar, oltre a conquistare la medaglia d’argento nei 200 dorso categoria M55. Per non farsi mancare nulla, la commercialista valdinievolina ha realizzato i record italiani dei 200m misti con il tempo di 2’41“43 e dei 400 metri misti, chiusi in 5’46“07. Per completezza d’informazione, ha concluso i 200m dorso in 2’45“11.

"Mi sono fatta un bel regalo di compleanno – afferma soddisfatta –. Sono orgogliosa di quello che ho fatto. Un pezzo di medaglia è della mia amica Lucia, che ha saputo tenermi su di morale nei mesi passati, allorché ho avuto noie a una spalla e pure l’otite. A Doha, però, stavo meglio e i risultati si sono visti. Tra l’altro, con me gareggiano ex nazionali, gente che in gioventù andava forte". Lei, che ha ricominciato a nuotare dal 2015, è stata un talentino: ha praticato nuoto dai 6 ai 19 anni, tra Don Carlos Montecatini Firenze e Pistoia, ottenendo alcuni titoli regionali toscani e un paio di partecipazioni ai Campionati Italiani di categoria. In questi anni è esplosa, sotto le sapienti cure del tecnico Federico Cambi, che la fa allenare con gli agonisti. "Federico mi torchia, a ragione. Svolgo allenamenti 6 giorni su 7, più le gare del fine settimana: sedute che variano da un’ora e mezza a due, quando sono nel periodo di carico. Da ragazza ero dorsista, ma Massimiliano Lombardi, l’allenatore della Nuotatori Pistoiesi, mi fece scoprire i misti".

Un’intuizione geniale. Nel recente passato ha vinto gli Europei in vasca corta e si è disimpegnata alla grande pure nel fondo (argento nella 3km degli Europei a Madeira, vittorie nel mezzofondo e sprint in due circuiti nazionali). Chapeau.

Gianluca Barni