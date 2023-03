Manifestazioni di "Street food" Il Comune cerca soggetti interessati Domande in scadenza il 27 marzo

L’amministrazione comunale di Pescia è in cerca di soggetti idonei all’organizzazione e alla gestione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario (Street food), in vista della futura programmazione del calendario delle manifestazioni per il 2023, che dovrà tener conto del generale equilibrio dell’offerta commerciale su area pubblica, rappresentata anche dalle fiere e dai mercati previsti dal Piano per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, al fine di qualificare l’esercizio di queste attività e promuovere lo sviluppo economico con iniziative di animazione. A tal fine è stato pubblicato un bando, i cui dettagli sono riportati anche sul sito web istituzionale del Comune di Pescia.

Possono proporsi come soggetti organizzatori di manifestazioni: consorzi e cooperative di operatori; associazioni di categoria rappresentative di attività commerciali, artigianali e di servizi o relativi consorzi di imprese; associazioni, società e imprese individuali aventi per oggetto l’organizzazione di eventi commerciali; comitati senza scopo di lucro, regolarmente costituiti con atto pubblico.

Il soggetto interessato all’organizzazione e alla gestione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario è responsabile dell’organizzazione e gestione della manifestazione nel suo complesso a titolo gratuito, salvo richiedere ai singoli operatori le somme per il canone di occupazione maggiorate dall’eventuale rimborso spese sostenute per servizi inerente l’organizzazione.

L’amministrazione metterà a disposizione il quadro elettrico e quindi sarà cura dell’organizzatore la stipula del contratto temporaneo di fornitura dell’energia elettrica; l’allacciamento alla rete idrica e sarà cura dell’organizzatore la stipula del contratto temporaneo di fornitura. Il luogo delle manifestazioni sarà piazza Rolando Anzilotti (adiacente il supermercato Lidl, nel periodo aprile-maggio (escluso il 1 maggio) e 14 luglio-15 agosto. La durata massima sarà di tre giorni. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 27 marzo prossimo.