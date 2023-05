Mandara attacca la giunta "Basta con i trionfalismi Conti ancora a rischio"

"Basta bugie, basta trionfalismi". Giancarlo Mandara interviene per rispondere all’attuale maggioranza consiliare sul tema dei conti pubblici, situazione – afferma – che "è solo parzialmente migliorata". Il candidato sindaco ricorda come questo sia "frutto delle misure correttive imposte da alcune pronunce della Corte dei Conti", che ha messo sotto osservazione i bilanci dell’amministrazione uscente, "decretandone nella sostanza la mala gestione".

Mandara sottolinea come sia stata salvifica l’opera del commissario prefettizio Vittorio De Cristofaro. "In assenza dell’adozione delle misure correttive – dichiara – la magistratura contabile aveva già annunciato l’inevitabile delibera di dissesto". Il consigliere di Voltiamo Pagina parla anche del piano di riequilibrio decennale imposto nel 2013 alla giunta Marchi, "esaurito anzitempo grazie alle misure correttive imposteci. È vero – prosegue – siamo usciti dall’anticipazione di tesoreria, ma ciò è avvenuto solo grazie ai fondi della vendita del depuratore e altre risorse che tuttavia sono a destinazione vincolata agli investimenti. Il che vuol dire che non possono essere destinati alla spesa di parte corrente, come sta invece avvenendo e ciò comporta che tali vincoli debbano essere ricostituiti entro l’anno. Quindi un problema oggi apparentemente risolto potrà a breve ripresentarsi se l’azione amministrativa non dovesse invertire la rotta. Il sindaco uscente si era dotato di imprescindibili figure del capo di gabinetto e dell’addetto stampa, con una spesa annuale di oltre 70mila euro a carico dei pesciatini".

Mandara pone poi l’accento sui molti crediti non riscossi su cui si fonda il bilancio comunale. "Bisognerebbe chiedere a chi ha governato negli ultimi 9 anni cosa è stato fatto sul fronte del potenziamento dell’organico dell’ufficio tributi. La risposta è semplice: nulla. Vogliamo parlare delle “cartelle pazze“ relative alla Tari sulle serre, risorse a bilancio che potrebbero anche venire a mancare, ora in Cassazione, ma che hanno visto il Comune soccombere nei primi due gradi di giudizio? Bisognerebbe chiedere se le risorse stanziate sul fondo rischi da contenzioso siano sufficienti a fronte delle cause pendenti dal rischio incerto". Nuovi investimenti, conclude Mandara, saranno finanziati con risorse del Pnrr, nuovi mutui e oneri di urbanizzazione, "la cui realizzazione è tutta da verificare".