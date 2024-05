Mancano agenti per l’estate: "Serve un piano di aggregazioni"

Valdinievole, 19 maggio 2024 – “I commissariati di Montecatini e Pescia, forse, potranno contare su un agente ciascuno tra gli 11 in arrivo in provincia. Chiediamo che sia attivato un piano di aggregazioni in vista della prossima stagione estiva, visto che il personale deve smaltire varie ferie e l’organico in servizio rischia di ridursi all’osso".

L’appello arriva da Antonio Rovito, segretario generale provinciale del sindacato di polizia Coisp. "La maggioranza dei poliziotti in servizio nei commissariati – spiega - per poter coprire gli innumerevoli servizi di controllo del territorio, di ordine pubblico e, soprattutto, per sopperire alle carenze organiche, è costretta a effettuare continui doppi turni o repentini cambi turno. Molti uomini e donne in divisa devono ancora usufruire di parecchi giorni di congedo ordinario relativi al 2022 e al 2023. Nel lavoro che svolgiamo, l’altruismo e l’importanza di essere un operatore della sicurezza vengono elevati al primo posto, il sacrificio è implicito, ma alcuni giorni in estate con la famiglia spettano a tutti.

Per questo motivo è logicamente essenziale richiedere personale aggregato per questi periodo, con l’auspicio che la richiesta venga accolta". Rovito ricorda che "il dato pubblicato dal ministero in merito all’ assegnazione di undici unità alla questura di Pistoia non può e non deve essere accolto con avventato entusiasmo, poiché è un innesto che non va assolutamente a coprire la carenza di organico che affligge la polizia di Stato in provincia. L’amministrazione, nella gestione del personale entrante, dovrà inevitabilmente fare i conti con le carenze innescate da pensionamenti e trasferimenti di dipendenti in altre sedi".

Il Coisp "si appella a chiunque riesca, almeno per i mesi estivi, ad appoggiare l’appello di aggregazione di poliziotti, per un forte e necessario supporto esterno volto a garantire lo svolgimento del controllo del territorio e degli altri servizi connessi all’apparato sicurezza".