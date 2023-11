"Manca il medico di famiglia". La replica: "Nessuno è senza"

Presentata un’interrogazione in consiglio regionale in relazione alla questione del medico di famiglia a Massa e Cozzile. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi spiega: "Il Comune di Massa e Cozzile non ha più un medico di famiglia perché un dottore è andato in pensione e non è stato sostituito. Abbiamo presentato un’interrogazione in consiglio regionale per avere una risposta scritta da Asl e Regione in merito a come hanno intenzione di muoversi".

I consiglieri comunali di opposizione di Massa e Cozzile Alessandro Vannini e Elena Maltagliati dichiarano: "Non potevamo non raccogliere la richiesta di aiuto pervenutaci dai nostri cittadini e ci siamo mossi grazie ai nostri consiglieri regionali. Il nostro pensiero va alle persone più anziane che possono avere problemi negli spostamenti".

Il sindaco di Massa e Cozzile Marzia Niccoli spiega: "E’ andato in pensione uno dei tre medici di famiglia che avevano formato l’aggregazione, ma nessun cittadino del nostro comune è rimasto senza medico di famiglia. C’era già un medico che poteva aumentare il numero dei pazienti dal primo ottobre e un altro che aveva posti disponibili. Ho dato vita ad un incontro il 10 novembre, cui ha partecipato anche il direttore Sds, società della salute, Stefano Lomi, in cui abbiamo informato la popolazione, chiarendo che comunque non si rischiava che qualcuno rimanesse senza medico. In ogni modo, se arrivano nuovi medici ben vengano, ci stiamo attivando per ricreare un gruppo, perché meglio un medico in più che in meno. Nel 2026, ci sarà anche la nuova Casa di comunità a Villa Ankuri".

Valentina Spisa