Maltempo, cade un pino a Montecatini. Auto danneggiate ma nessun ferito

Montecatini Terme (Pistoia), 25 ottobre 2023 – Maltempo in tutta la Toscana e disagi a Montecatini, dove a causa delle avverse condizioni meteo un grosso pino marittimo si è abbattuto su una pensilina a servizio di un edificio ad uso deposito auto. L’evento si è verificato in via del Salsero.

Il pino ha danneggiato i veicoli

Nessun ferito, ma due veicoli sono rimasti schiacciati e un terzo è stato danneggiato. I vigili del fuoco hanno rimosso la chioma ed il fusto in parte caduto su di un edificio adiacente mettendo in sicurezza il sito, tra l’altro caratterizzato dalla persistenza di elementi pericolanti che incombevano sulla zona del crollo.