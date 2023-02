Malamovida, troppe regole violate

Locali dove gli alcolici sono somministrati perfino a ragazzini di 15 anni, nuovi titolari di night che provano a riaprire le attività con le licenze di pubblica sicurezza dei loro predecessori che, per legge sono personali e incedibili e, come se non bastasse, attività in pieno centro che fanno ballare la gente senza le regolari autorizzazioni. Anche sotto questo punto di vista, l’ultimo anno è stato impegnativo per gli agenti del commissariato di Montecatini, ancora alle prese con violazioni di vario genere nell’ambito della movida, dove, in molti casi, a rischiare sono i più giovani.

Lo scorso luglio il questore Olimpia Abbate ha emesso un provvedimento di chiusura per 15 giorni, in base al Testo unico di pubblica sicurezza, nei confronti di un noto locale della movida. Gli operatori delle volanti, durante un’attività di controllo, hanno trovato due ragazzi a terra sono corsi a vedere cosa fosse successo e hanno chiamato il 118. Il personale medico e sanitario, una volta giunto sul posto, ha prestato le prime cure. Uno dei ragazzi si è ripreso dopo poco ed è stato riaccompagnato a casa da un genitore, nel frattempo giunto sul posto. I medici hanno portato l’altro giovane all’ospedale di Pistoia, per un’ipotesi di coma etilico. In base alle testimonianze raccolte, nessuno dei dipendenti del locale si era premurato di chiedere i documenti ai giovanissimi intenzionati a consumare alcolici. Sono scattate anche denunce all’autorità giudiziaria.

Pochi mesi dopo, a novembre, la polizia di Stato ha sorpreso altri due minorenni con due superalcolici in mano, acquistati in un bar del centro. Il questore Abbate ha provveduto a emanare un provvedimento di chiusura per cinque giorni, a cui si aggiungono la denuncia all’autorità giudiziaria e varie multe.

A dicembre si è verificato l’ultimo caso di riapertura di un night senza la nuova licenza di pubblica sicurezza. La "furbata" è stata scoperta dalla divisione di polizia amministrativa del commissariato. Infine pochissimi giorni fa la polizia di Stato ha imposto la cessazione dell’attività perché svolgeva l’attività di discoteca senza autorizzazione. Tutte le forze dell’ordine proseguono i controlli con grande impegno, in attesa della ripartenza della movida.

