Malamovida: giovane si sente male Abuso di alcol, portato in ospedale

Un’altra "vittima" della malamovida. Poco prima della mezzanotte di ieri, nella zona di viale IV Novembre, un ventenne si è sentito male e ha perso i sensi. Sul posto, allertati dal 118, sono arrivati subito automedica e mezzi di soccorso. Il personale sanitario ha constatato che il ragazzo aveva ecceduto in libagioni alcoliche ed è stato quindi portato all’ospedale SS Cosma e Damiano di Pescia.

È l’ennesimo caso del genere provocato dall’abuso di alcol dall’inizio della stagione estiva. Stavolta la somministrazione non è stata fatta a minorenni ed è quindi da escludere ogni sanzione amministrativa o penale per il locale che ha servito il ragazzo.

La zona di viale IV Novembre, dove sorgono alcuni tra i più importanti alberghi di Montecatini, è ormai da qualche tempo al centro delle polemiche per i rumori o l’abuso di alcol. La polizia di Stato e i carabinieri hanno effettuato diversi controlli, soprattutto durante i fine settimana, per garantire la sicurezza nella zona e impedire la somministrazione ai minorenni.

Anche nella notte tra domenica e lunedì scorsio si sono registrati problemi di sicurezza. Un individuo, in evidente stato di alterazione, ha danneggiato tre automobili e divelto un cestino dal marciapiede mettendolo in mezzo alla strada. Non contento delle sue imprese, ha minacciato una donna con una bottiglia che stava passeggiando con il figlio nel passeggino, brandendo una bottiglia rotta. Ha inoltre danneggiato un’altra macchina che stava passando, lanciandole contro un pezzo di uno dei veicoli già danneggiati. Un automobilista, con un calcio dritto sul petto, l’ha fatto scappare via. Il fatto è stato molto commentato sui social.

"Ormai siamo un paese lasciato allo sbaraglio – scrive una cittadina – non siamo più padroni di fare una passeggiata. Bella la mia Montecatini di un tempo". Una donna manifesta "il senso di impotenza davanti a questi fatti orribili. Nel nostro piccolo tutti vorremmo poter fare qualcosa. Ma cosa? In che modo?". Un altro cittadino afferma "che siamo tutti buoni a chiacchierare, io per primo, ma a scendere in piazza e fare pulizia no. E non parlo solo per Montecatini ma per l’Italia. Tutti aspettiamo sempre che ci pensi qualcun altro, ma secondo voi chi ci dovrebbe pensare?". La movida estiva si annuncia ancora piuttosto lunga e soprattutto "bollente", tra comportamenti incivili di soggetti poco raccomandabili e l’abuso di alcol.

Daniele Bernardini