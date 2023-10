Malamovida, controlli a tappeto. E scattano i sigilli per due locali

Il Comune ordina la cessazione immediata dell’attività di spettacolo e pubblico intrattenimento a due locali cittadini, in base ai risultati dei controlli effettuati dagli agenti del commissariato. I provvedimento sono stati presi in base all’articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) dove si stabilisce che "senza licenza non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sì svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività".

A questo va aggiunto l’articolo 666 del Codice penale, dove si afferma che "è sempre disposta la cessazione delle attività svolte in difetto di licenza". Nel primo caso, la polizia di Stato ha accertato, nel corso di un controllo all’interno di un night, dove le ragazze intrattenevano i clienti nei separé opportunamente predisposti. Mentre due coppie stavano ballando, la musica veniva diffusa ad alto volume ed era udibile dalla strada. Vi erano molte luci colorate che si propagavano sulle pareti e sul pavimento. Tale attività ha carattere permanente e si svolge oltre la mezzanotte del giorno di inizio". Il verbale di contestazione è stato trasmesso subito al Comune che ha provveduto a emanare l’ordinanza di cessazione dell’attività svolta senza licenza di pubblico spettacolo.

Durante un controllo effettuato nelle ore notturne in città, in sinergia con le altre forze dell’ordine, gli agenti del commissariato hanno trovato un locale dove "era stata organizzata e messa in atto un’attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo dove numerose persone venivano fatte ballare e cantare con un Dj provvisto di apposita strumentazione". Anche in questo caso il verbale di accertamento e contestazione è stato trasmesso all’ufficio attività produttive che provveduto a emettere l’ordinanza di cessazione dell’attività. Gli agenti del commissariato proseguono l’attività dei controlli nei locali cittadini per verificare il rispetto delle varie normative, come quella sulle licenze di pubblico spettacolo, da parte dei titolari.

Daniele Bernardini