Macchino, la protesta: "Strada a rischio a Montecatini Terme"

Iniziano a sentirsi cittadini di serie B. Per gli abitanti di Macchino, scendere a valle in auto sta diventando un problema. Da tempo sollecitano la Provincia di Pistoia perché siano effettuati lo sfalcio dell’erba e la pulizia dei fossetti lungo la strado che porta a Massa e Cozzile e a Montecatini, senza alcun esito. "La pioggia caduta questa notte- ci ha detto una delle residente nella frazione montana al confine del Comune di Pescia – rende ancora più pericoloso il transito lungo la strada, sia a causa dell’acqua che invade la carreggiata, che perché la vegetazione, appesantita dalla pioggia, si abbassa ulteriormente, limitando ancora di più la visibilità. Ho personalmente cercato di sollecitare un intervento, senza, però, avere alcuna risposta dagli uffici provinciali". Lungo il tratto di strada che porta a Pescia, i tecnici sono intervenuti, nei giorni scorsi, ripulendo i cigli e tagliando l’erba. Lo stesso lavoro, però, non è ancora stato eseguito sul lato della strada che scende a Massa.