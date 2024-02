Lutto nella famiglia Biondi: è morta Rossana Del Rosso

Montecatini, 14 febbraio 2024 – Un grave lutto ha colpito la famiglia Biondi, titolare dello storico albergo di viale IV Novembre. È scomparsa Rossana Del Rosso, vedova di Franco Biondi, ex presidente dell’associazione Federalberghi-Apam e assessore comunale negli anni Settanta, venuto a mancare poco meno di due anni fa.

Era una signora dalla spiccata gentilezza, apprezzata dalla clientela dell’albergo per la sua grande cortesia e la cultura dell’ospitalità, molto conosciuta a Montecatini. Un donna che ha caratterizzato la vita della città e del settore alberghiero per molto tempo. Un’altra persona che ha visto la città in momenti decisamente migliori dal punto di vista turistico non è più qui, una donna che lascia un ricordo significativo non solo in famiglia, ma anche in tanti montecatinesi. Lascia i figli Giovanni, presidente di Assohotel-Confesercenti, e Brunetto, candidato a sindaco alle elezioni amministrative del 1995, oltre che i nipoti.

Le esequie verranno celebrate questa mattina in forma strettamente privata.