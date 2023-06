Addio ad Angela Maccioni. Confesercenti Montecatini in lutto: “Sarà sempre con noi”

Montecatini Terme, 6 giugno 2023 – Non ce l'ha fatta Angela Maccioni, responsabile del servizio contabilità della Confesercenti Montecatini. La malattia, con la quale combatteva da un anno e mezzo, ha preso il sopravvento e non le ha lasciato scampo. Angela, amatissima dai colleghi dell'associazione di categoria, se n'è andata a 50 anni, lasciando il marito e tre figli. La donna, molto conosciuta nella zona in quanto i genitori erano stati titolari di un panificio, viveva a Pieve a Nievole.

“Angela – scrive il direttore di Confesercenti Pistoia, Riccardo Bruzzani – è andata via a 50 anni. E' vissuta con noi per tutta la vita lavorativa. Si è dedicata al lavoro con grande passione e capacità. Era la ragione della sua vita, anche troppo totalizzante. Il destino con lei è stato davvero crudele. Un pensiero va ai suoi amati figli e al più piccolo in particolare, alla mamma e a tutti i suoi parenti. Angela, sarai sempre con noi”. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche da Confesercenti Toscana.

Gli uffici della Confesercenti di Montecatini resteranno chiusi per tutta la giornata del 6 giugno in segno di lutto e per consentire ai colleghi di partecipare alle esequie funebri che si terranno alle 15 alla Chiesa dei Santi Pietro e Marco a Pieve a Nievole.