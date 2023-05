L’ultimo saluto a Buonamici a S. Francesco

Ha destato un grande cordoglio a Monsummano la scomparsa di Giuliano Bonamici, venuto a mancare all’età di 79 anni mercoledì pomeriggio nel suo podere, dove è stato trovato schiacciato sotto il peso del suo motocoltivatore. Tanti gli amici che hanno voluto stringersi alla famiglia di Giuliano detto "squalo" come ha pubblicamente ricordato anche l’imprenditore Federico Bartoli per il quale Bonamici ha lavorato tanti anni. Così come in molti hanno fatto visita ieri alle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza di Monsummano dove la salma resterà esposta fino questa mattina, prima che si celebri la messa. alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco a Montecatini. Dopo la Santa messa la salma verrà portata al tempio crematorio.

A.F.