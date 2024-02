L’ultimo saluto a Barsotti. Oggi il funerale del cuoco che univa Pistoia e Valdinievole

Si terrà questo pomeriggio alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria della Fontenuova, in piazza Giusti a Monsummano, il funerale di Luca Barsotti, il cuoco molto conosciuto soprattutto nel centro storico di Pistoia, scomparso prematuramente lo scorso giovedì all’età di 53 anni. Domenica scorsa era stato ricoverato in ospedale per il complicarsi di una breve malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Il cordoglio è stato unanime e la notizia ha profondamente scosso sia il mondo della ristorazione pistoiese che la comunità valdinievolina: originario di Montecatini, infatti, Barsotti ha vissuto per moltissimo tempo a Monsummano.

Un lutto difficile da digerire, visto che fino alla settimana scorsa il 53enne svolgeva la normale vita di tutti i giorni fra impegni personali, lavoro a amicizie. "Per noi, per tutto lo staff della Fortezza59 e della Degna Tana (la sua compagna è la cuoca storica del locale sulla Sala, nda) è stato un fulmine a ciel sereno – racconta Francesco Becagli, titolare dei locali nei quali lavorava Barsotti – poco conta spiegare i come e i perché. Abbiamo perso uno di noi e un fratello maggiore in tutti i sensi. Dopo gli anni al ’Santopalato’ ed ancora prima ai ’Salaioli’ dove aveva vissuto i momenti dell’apertura, adesso era con noi alla ’Fortezza59’: quando fai questo lavoro, sei sempre a contatto con lo staff che opera nei locali e, di conseguenza, si diventa tutti amici e si condivide la quotidianità. Era uno stakanovista che non si fermava mai, forse l’ha fatto davvero soltanto adesso quando non ne poteva fare a meno". Come ricordato ieri su La Nazione anche da Fabio Raso, suo precedente datore di lavoro, fino all’ultimo Barsotti non ha lasciato il posto di lavoro. "Era in cucina in piazza della Resistenza fino ad una settimana fa e adesso non c’è più – conclude Becagli – era un amante della bistecca, sia da cucinare che da mangiare. Ci mancherà molto all’interno del nostro gruppo di 30-35 persone che gravitano intorno ai due locali e con i quali, oramai, c’è una grande unione emotiva e spirito di squadra per poter far funzionare tutto al meglio".

S.M.