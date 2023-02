Lucio Picone, ambasciatore doc L’artigiano premiato a Roma

Tante soddisfazioni per Lucio Picone, calzolaio di Pieve a Nievole e artigiano della classica scarpa fatta a mano made in Italy, che pochi giorni fa è stato convocato in Campidoglio a Roma per ritirare il prestigioso riconoscimento come unico e primo artigiano del settore da parte dell’associazione Ambasciatori Doc Italy, rappresentata in quella occasione dalla presidente Tiziana Sirna.

Per Lucio Picono, che conduce la sua attività a Pieve dal 2005, quella dei giorni scorsi non è la prima soddisfazione per il suo lavoro.

Lo scorso anno è stato visitato da una troupe della Rai per uno speciale andato in onda all’interno della trasmissione Linea Verde, mentre nel 2021, era stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la stella al merito del lavoro, durante la cerimonia che si tenne, come ogni anno, il primo maggio a Roma.

"Sono stati anni, soprattutto questi ultimi recentemente trascorsi, ricchi di grandi soddisfazioni - ha detto l’artigiano pluripremiato - che mi inorgogliscono e mi commuovono. Perché vedo premiato il lavoro di una vita e la dedizione che vi ho sempre messo non senza fatica, nonostante ami molto le mie creazioni e il mio mestiere". Arianna Fisicaro