"Lucchese", ancora disagi "Via Buonarroti inadatta a un’alta mole di traffico"

Ancora proteste per gli automobilisti che giornalmente devono spostarsi dalla via provinciale "Lucchese",tra Buggiano e Pescia. Come noto, tra la località "Aquila" e il Lago Azzurro il traffico viene deviato sulla via Buonarroti, perchè in quel tratto sulla strada principale si viaggia a una sola corsia. Il problema, ormai da diversi mesi, è che in quel punto passa un piccolo canale e il ponte che l’attraversa è risultato a rischio dopo i controlli predisposti dall’amministrazione provinciale.

Il problema però è che via Buonarroti è una piccola strada, il cui manto stradale non è adatto a ricevere una grande mole di traffico, quello che invece deve sopportare quotidianamente. La "Lucchese" è infatti una delle arterie più trafficante della Valdinievole.

Nella carreggiata si stanno di nuovo formando nuove buche. Era già successo nel dicembre scorso. In quella circostanza addirittura, a ccausa della impraticabilità di via Buonarroti venne momentaneamente disposto il senso unico alternato sulla strada "Lucchese". Il traffico veniva regolato un semaforo provvisorio. E naturalmente si formarono lunghe le code in entrambe le direzioni. Tanto che il comune di Buggiano, come spiegò all’epoca il sindaco Daniele Bettarini "in attesa del già programmato intervento della provincia, ha iniziato alcune opere per rendere nuovamente transitabile Via Buonarroti".

In quella circostanza Venne steso del catrame a caldo nelle numerose buche. Ma adesso dopo l’inverno il problema comincia a riproporsi. "Se non s’interviene - dice uno degli automobilisti che tutti i giorni si sposta in quella strada - tra poco la situazione sarà di nuovo tragica. Già adesso la via presenta numerose buche".

Naturalmente confidare in un intervento della Provincia è illusorio, vista la situazione finanziaria dell’ente. Si spera che ancora una volta intervenga l’amministrazione comunale di Buggiano. Certo che la situazione col passare dei mesi diventa sempre più imbarazzante. la situazione doveva restare provvisoria e invece le cose vanno per le lunghe. Del resto sono diversi i punti critici nel nostro territorio provinciale, a causa di ponti a rischio. Ma per adesso non si vedono soluzioni.

Intanto problemi e disagi vengono scaricati sugli automobilisti.