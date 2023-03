Luca Ricci e Romina Igliori campioni europei di danze caraibiche

Si sono svolti nell’ultimo fine settimana a Torino i Campionati europei Ido di danze caraibiche, che hanno visto come protagonisti la coppia di Traversagna Luca Ricci e Romina Igliori. Si sono aggiudicati il titolo di campioni europei di bachata e di vicecampioni europei di merengue e salsa.

La coppia, che vanta già tre titoli nazionali, già tre anni fa aveva sfiorato l’accesso alla finale nel Mondiale. Grazie alla loro tenacia e a quella dei loro insegnanti, sono riusciti a ottenere il podio più alto.

Sempre in quest’ultimo fine settimana si è svolta la terza tappa della Coppa Latin League, che ha visto protagonisti tutti gli altri atleti della disciplina danze caraibiche della scuola Dance Style Academy 2.0 di Monsummano Terme diretta dai maestri Christian Costa, Barbara Benedetti, Alessandro Camerotto e per le danze caraibiche (disciplina in questione) dai maestri Nicola Picerno e Floriana Dammacco, ottenendo in totale quattro medaglie d’oro, quattro medaglie d’argento, due finali e una semifinale. La coppia Luca Ricci e Romina Igliori è riuscita a fare doppietta, vincendo anche la Coppa Latin League nella categoria 55 oltre classe internazionale.