Lorenzini, a giorni i lavori del secondo lotto

Nei prossimi giorni è prevista l’apertura del cantiere per il secondo lotto dei lavori all’Istituto Lorenzini, un intervento che permettera’ di restituire alla scuola l’intero primo piano.

Con questo intervento, insieme ad un altro analogo all’ex-tribunale, si completeranno i lavori della fase di emergenza, un periodo che ha richiesto un grande impegno e una grande disponibilità a tutti, a partire dagli insegnanti e dagli studenti, per fronteggiare le tante problematiche che sono emerse. Non è stata una vicenda di facile gestione per nessuno.

"In questa ottica – dice il sindaco Oreste Giurlani – ritengo che il lavoro e l’impegno di tutti siano stati anche alla base dell’ottimo risultato dato dalle nuove iscrizioni, oltre 170 nuovi studenti.

Un risultato che è, in primis sicuramente da attribuire alla qualita’ che il Lorenzini ha garantito in questi anni, che ne ha fatto una scuola di eccellenza, e anche dall’impegno di Istituzioni, a partire dal nostro comune, che si sono assunte tutte le responsabilità per fermare il rischio di chiusura della scuola. E qui voglio ricordare e ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio per l’impegno economico eccezionale che si è assunta per permettere di finanziare gli interventi.

Adesso dobbiamo affrontare e risolvere due obbiettivi fondamentali: il primo, la possibilitànecessità di riportare tutte le classi del Lorenzini nella sua sede storica e su questo i nostri tecnici hanno elaborato una progettazione preliminare la cui realizzazione potrebbe consentire il recupero di tutto lo stabile in attesa della nuova scuola. Il secondo, appunto, procedere con tutti gli atti necessari per la nuova scuola e di concerto muoversi per il recepimento delle risorse per realizzarla, e qui voglio ringraziare la regione Toscana per i finanziamenti predisposti ma sara’ altrettanto necessario che rimanga al nostro fianco, comune, provincia, istituto Lorenzini, per intercettare le ingenti risorse necessarie per portare a compimento il progetto della nuova scuola".