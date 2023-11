L’orario di apertura delle scuole si amplia

Scuole che chiudono per il maltempo e scuole che ampliano l’orario. Come la scuola elementare De Amici di Pieve a Nievole dove i bambini resteranno fino al pomeriggio. "Comunità educante" è un progetto della Società della Salute della Valdinievole che coinvolge alcuni enti locali, scuole, associazioni ed enti del terzo settore. "Si tratta di un servizio – si legge nella nota del Comune di Pieve – che amplia l’orario di apertura delle scuole e offre opportunità di socializzazione e di esperienza ai bambini nell’età della scuola primaria: dal supporto ai compiti, agli approfondimenti didattici e culturali, allo sport, fino allo studio della lingua inglese". Nel progetto sono coinvolti Aics Pistoia e Gruppo Incontro e si svolge presso la scuola primaria De Amicis di Pieve a Nievole a partire dal momento del pasto fino alle ore 16.10 per chi si avvale del servizio di scuolabus, o fino alle 17.15 per l’uscita autonoma e attualmente riguarda già l’importante numero di 28 bambini, che rimarranno a scuola dal lunedì al venerdì. "Come comune di Pieve a Nievole abbiamo accolto con entusiasmo e favore – ha detto l’assessore Erminio Maraia – l’input lanciato alla fine della scorsa primavera dalla Società della Salute della Valdinievole e abbiamo fatto la nostra parte. La comunità educante è ciò in cui crediamo: una rete tra studenti, personale docente, associazioni, cooperative e comuni utile ad arricchire l’offerta formativa proposta ai nostri ragazzi, un servizio determinante per molte famiglie in difficoltà".

