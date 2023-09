L’omaggio a Ugo Niccolai. In campo per beneficenza

Montecatini Terme si appresta ad ospitare il 19° Memorial dedicato ad Ugo Niccolai. Un evento che come sempre vuole unire l’aspetto ludico a quello agonistico, con lo scopo di esaltare il valore primario dell’amicizia e di aiutare chi ha bisogno. Un evento che si è sempre contraddistinto anche per il suo stile "camaleontico" e per essere ben organizzato dal suo patron, ovvero Maurizio Niccolai, il figlio del compianto Ugo. E così, dopo il match con le vecchie glorie delle squadre della Valdinievole, il palio calcistico dei Rioni, il torneo dei bambini ed il trentennale del "Matchino" della scorsa edizione, quest’anno il Memorial verrà associato ad un Torneo di Padel, sport che sta avendo un successo davvero strepitoso in tutta Italia, Toscana compresa.

Da ieri e fino al 27 ottobre nel nuovo Padel Club di via Leonardo da Vinci, dietro al campo di calciotto, si daranno quindi battaglia i numerosi iscritti nel tabellone, divisi in "Normal" e "Super", con tanto di maglietta distintiva bianca o blu. La presentazione del Memorial si è tenuta come sempre nella sala consiliare di Montecatini Terme nei giorni scorsi. A fare gli onori di casa ci hanno pensato il presidente del consiglio comunale Giovanni Spadoni, che è pronto a prendere parte al torneo, e la consigliera regionale Luciana Bartolini che da ex-insegnante ha sottolineato l’importanza delle persone da prendere da esempio, lo spirito di gruppo e la voglia di stare insieme e di confrontarsi. Molto emozionato Maurizio Niccolai, che ha ringraziato pubblicamente coloro che hanno reso possibile la realizzazione di tale manifestazione, come Fernando Basile ed Alfredo Geraci, responsabili organizzativi del Padel Club e l’inseparabile compagno di mille avventure Luca Dami.

Come detto, il Memorial ha uno scopo benefico davvero molto importante. Le quote di iscrizione, oltre alle offerte raccolte ogni sera nella speciale ampolla situata all’ingresso, verranno infatti destinate ad enti e fondazioni. In più a fine torneo saranno veramente tanti i riconoscimenti assegnati, ognuno dei quali è intitolato a figure note del tessuto valdinievolino, che purtroppo non ci sono più.

Simone Lo Iacono