L’olio Querciamatta premiato al concorso dei produttori di "Airo"

Ancora un prestigioso riconoscimento per l’olio Querciamatta della tenuta agricola situata a Monsummano Terme. Stavolta è stato il turno dell’olio extra vergine d’oliva Igp Toscano Biologico della collezione Anno Zero, premiato come miglior Igp della Regione Toscana al Concorso Produttori organizzato dall’Associazione internazionale ristoranti dell’olio (Airo) ed entrato nella Selezione Airo 2023 tra i sei migliori oli d’Italia.

In occasione della manifestazione "taste the difference Airo 2023", che si è svolta a Palazzo di Varignana a Bologna e che si propone di promuovere la cultura dell’olio extravergine d’oliva d’eccellenza e di valorizzarne l’uso nel mondo della ristorazione, gli assaggiatori hanno potuto apprezzare la qualità e le caratteristiche dell’olio Querciamatta, estratto al frantoio del Grevepesa in una struttura di ultima generazione che utilizza macchinari altamente tecnologici in grado di monitorare tutte le fasi del processo produttivo.

L’associazione Airo ha lo scopo di portare sulle tavole l’olio extravergine di oliva di eccellenza e valorizzarne l’uso nella ristorazione. Attualmente conta più di 600 soci tra cui oltre 200 aziende da tutto il mondo e più di 70 ristoranti. Organizza corsi, promuove pubblicazioni divulgative, propone l’evento "I ristoranti dell’olio", seleziona i migliori oli dell’annata per la ristorazione e non solo, stimola il miglioramento della tecnica d’assaggio, partecipa a manifestazioni e convegni legati alla cultura dell’olio e della ristorazione.

La Selezione Airo che quest’anno ha coinvolto anche l’olio Querciamatta rappresenta la scelta dei migliori oli, selezionati fra i vincitori del Concorso produttori, che Airo si impegna a distribuire nelle pizzerie e ristoranti associati. Sono sei oli extravergine di oliva selezionati in base a parametri gusto-olfattivi diversi, in modo da offrire una gamma eterogenea di prodotti, adatti alle diverse preparazioni.