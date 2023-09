Lo stop della Prefettura: "Nessun nuovo albergoutilizzato per i migranti"

La prefettura smentisce l’apertura di una ulteriore struttura da utilizzare come punto dove destinare i profughi in città, di fatto un vero e proprio centro di accoglienza straordinaria. Sarebbe stato il quarto edificio ricettivo di questo genere, dopo l’Hotel Zenith, l’Hotel Medici e l’Hotel Palladio. In queste ultime ore, nella zona tra il mercato coperto e la stazione ferroviaria di piazza Gramsci, si era diffusa la vice che, dopo l’Hotel Zenith, dove sono ospitate alcune decine di migranti, anche un’altra struttura ricettiva delle vicinanze sarebbe stata presto utilizzata per questo scopo. L’apertura dell’albergo chiuso da tempo, un certo viavai di persone e il trasporto di arredi hanno spinto alcuni residenti a credere che l’arrivo dei migranti fosse imminente.

Le preoccupazioni della gente sono state raccontate sui social network, scatenando preoccupazioni di vario genere ieri mattina a Montecatini. In realtà, l’hotel è stato venduto pochi mesi fa a una società, intenzionata a ristrutturare l’edificio per destinarlo a un progetto consono alla funzione turistica. L’ufficio del governo sul territorio "non ha autorizzato alcun accesso all’immobile, anche a titolo di sopralluogo finalizzato all’accertamento delle condizioni della struttura", si legge nella nota. Le persone che i residenti hanno visto entrare, quindi, non avevano niente a che fare con un’eventuale sopralluogo per l’apertura di un centro da utilizzare come struttura dove collocare i profughi. L’equivoco scoppiato ieri mattina testimonia lo stato d’allerta in cui ormai vive la città, dove molte persone accolgono con preoccupazione i frequenti arrivi di nuovi migranti.

Il sindaco Luca Baroncini ha già annunciato da qualche giorno che vuole togliere i profughi dai marciapiedi e impiegarli in servizi utili per la città, in modo da ridurre i timori e le tensioni che serpeggiano. Nei giorni scorsi, negli uffici del Comune, ha incontrato associazioni di volontariato e parrocchie per studiare un primo progetto. La registrazione dei migranti dovrebbe terminare il 15 settembre, ma la questura, oberata di lavoro, potrebbe anche impiegare qualche giorno in più. Fino al termine delle registrazioni ufficiali per l’accoglienza temporanea in Italia, i migranti non potranno essere utilizzati per lavori socialmente utili. In questo primo progetto, il sindaco Baroncini intende trovare un campo sportivo dove i profughi possano andare a giocare a calcio un paio d’ore alla settimana, senza utilizzare la pineta, dove vige il divieto di praticare questo sport. I migranti potrebbero dare anche un piccolo aiuto ad associazioni di volontariato impegnate nella valorizzazione della città.

Daniele Bernardini