Lo spettacolo "Match di improvvisazione teatrale" a scopo benefico

Venerdì 31 marzo alle 21 nella Sala Progresso la locale Associazione Auser, con il patrocinio del Comune di Larciano, organizza una serata di beneficenza a sostegno delle vittime del terremoto in Siria e Turchia. Sarà messo in scena lo spettacolo intitolato "Match di improvvisazione teatrale". Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’organizzazione umanitaria Intersos. Infatti con i fondi raccolti Auser potrà contribuire a garantire la fornitura di kit di farmaci essenziali e di strumentazione sanitaria di base, kit per l’igiene personale e per la cura delle donne, indumenti caldi per bambini e adulti.

Intersos è un’organizzazione umanitaria che già dalla notte del 6 febbraio scorso, giorno del disastroso evento, è presente con le proprie squadre di emergenza sanitaria e logistiche in Siria ed è quotidianamente impegnata a garantire la protezione alle persone più vulnerabili e l’accesso all’assistenza sanitaria di base.