Lo scontro scooter-scuolabus. Momenti di tensione tra i piccoli. Tanta paura ma nessun ferito

Un incidente che ha visto coinvolto uno scuolabus della ditta Alisfer di Montecatini che presta servizio sul territorio uzzanese e una moto: un brutto scenario che per fortuna però non ha sortito le conseguenze che, in teoria, avrebbe potuto avere.

Lo scontro si è verificato nella mattinata di ieri lungo la Provinciale Lucchese all’altezza della frazione di Sant’ Allucio nel territorio comune di Uzzano. Il fatto si è verificato intorno alle 9 quando – per cause al vaglio degli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi – uno scooter condotto da un uomo straniero ha centrato lo sportello di salita del mezzo.

Nell’impatto il conducente della due ruote è caduto rovinosamente a terra lamentando dolori in varie parti del corpo. A quell’ora il traffico è abbastanza sostenuto in quel tratto di strada e alcuni passanti, che si sono trovati davanti la brutta scena, hanno allertato subito il 112 che ha inviato una ambulanza della Misericordia di Pescia e l’automedica. I sanitari giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente si sono fatti carico di prestare le prime cure al malcapitato, dopodiché lo stesso è stato trasportato all’ospedale San Jacopo e Pistoia. Per i bimbi che erano sul pulmino solo un po’ di paura e niente più.

Nel frattempo è arrivato un secondo scuolabus che ha caricato i piccoli per poter proseguire il giro di raccolta e poterli portare a scuola. Intanto lungo la Provinciale Lucchese si sono formate code sia in direzione di Pescia che di Montecatini: il traffico ha ripreso la sua normalità dopo le 10 quando sono stati rimossi i veicoli coinvolti nell’ incidente.

Stefano Incerpi