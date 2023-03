Lo scalatore Andrea Lanfri con gli studenti

Non arrendersi mai alle difficoltà della vita: quale migliore testimonial per questo messaggio se non Andrea Lanfri, 37enne sportivo lucchese, primo paralimpico con pluriamputazioni a riuscire nella scalata dell’Everest, alpinista e atleta plurimedagliato a livello europeo e mondiale. Lanfri è stato ospite della sede didattica dei corsi Iefp finanziati dalla Regione a Ponte all’Abate, dove ha incontrato 45 studenti che seguono i percorsi professionali triennali Diva e Diva2 (acconciatori) e Sabar (sala bar), gestiti in tandem dalle agenzie formative Formatica Scarl e Per-Corso.

Nell’occasione l’atleta ha raccontato il suo percorso che lo ha portato, dopo aver perso entrambe le gambe e sette dita delle mani a causa di una meningite fulminante contratta a 29 anni, a raggiungere gli importanti risultati sportivi della sua carriera dopo un lungo percorso di riabilitazione e recupero. Lanfri ha illustrato il suo percorso di rinascita anche con l’utilizzo di filmati, che lo hanno ritratto nella scalata della montagna più alta del mondo e nelle gare di atletica leggera in cui si è distinto. Ha inoltre parlato del progetto Seven Summits, in cui sta cercando di raggiungere le principali altitudini del pianeta: l’ultima in ordine di tempo è stata la vetta dell’Aconcagua, nelle Ande, il 22 gennaio di quest’anno. Molto interessati i ragazzi che hanno incalzato Lanfri con le loro domande. I ragazzi di Sabar mettendo in pratica le loro conoscenze hanno allestito anche un buffet di benvenuto. "Ringraziamo Lanfri – commentano Andrea Zavanella e Maria Luisa Giannini per Formatica Scarl e Per-Corso – per la sua gentile disponibilità".