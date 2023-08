Liste d’attesa e disservizi "Colpa di tagli alle risorse e carenza di personale"

Liste d’attesa troppo lunghe e difficoltà a parlare col proprio medico. Sono queste le principali lamentele dei cittadini manifestate nel corso della serata dedicata al futuro della sanità pubblica, organizzata dal Pd nell’ambito della Festa dell’Unità con la presenza di Marina Sereni, responsabile Sanità della segreteria nazionale PD e Marco Niccolai, consigliere regionale e responsabile Sanità e diritto alla salute del Pd toscano. Il tutto coordinato dalla segretaria del Pd locale Monica Birindelli. Una situazione, quella della sanità pubblica, che secondo i Dem, starebbe per esplodere "per i tagli del governo Meloni".

"E le Regioni più penalizzate – ha detto Niccolai – sono quelle come la Toscana dove la parte pubblica ha il ruolo principale. Gli studi dicono che un Paese deve destinare almeno il 6,55 del Pil alla sanità per avere servizi accettabili. Il ministro Speranza era riuscito ad arrivare al sette per cento, un dato comunque inferiore a molti paesi europei come Spagna, Germania e Francia. Ora invece con il Governo Meloni, c’è già stato un taglio col bilancio 2023 e nel giro di un paio di anni si tornerà al 6%. E’ vero che il sistema sanitario è organizzato su base regionale, ma senza i fondi statali non si va da nessuna parte. L’ultimo aumento del fondo sanitario per la Toscana, 160 milioni di euro, è andato tutto per pagare gli aumenti dei costi energetici degli ospedali regionali. In questo modo, paradossalmente, si sono penalizzate di più le regioni che hanno più strutture, rispetto a chi ha un modello più privatistico".

"A questo va aggiunto – dice – il taglio del 30% del Pnrr che ancora non si sa cosa colpirà. Ma la scure di certo su qualcosa andrà a cadere. Potrebbe ad esempio, essere il nuovo ospedale di comunità da venti posti letto, che era previsto per Monsummano".

Marina Sereni ha illustrato le proposte del Partito Democratico: "Alla sanità italiana mancano venti miliardi. E’ impensabile che si possano trovare tutti insieme. Per questo proponiamo un incremento di cinque miliardi per quattro anni. Così come è assurdo mantenere il tetto di spesa per il personale. Tetto tra l’altro fasullo perchè molte regioni lo aggirano assumendo personale a gettone o affidandosi a cooperative che tra l’altro costano molto di più rispetto ai dipendenti. Infine va fermata la proposta di autonomia differenziata di Calderoli". Quanto al tema delle liste d’attesa Niccolai ha fornito alcuni consigli pratici: "Parlando con la gente che spesso si lamenta ho notato che molti non sanno che il medico deve indicare nella richiesta per un esame il codice di priorità: urgente, breve, differibile e programmata. Se non viene indicato nulla scatta l’ultimo, da eseguire in 120 giorni. Se nel portale si vede che i tempi sono lunghi provare a chiamare il numero verde messo a disposizione dalla Regione. Infine per i casi più urgenti è stato predisposto il ’fast track’, un numero che può chiamato direttamente dal medico di famiglia per ottenere un appuntamento entro 72 ore".