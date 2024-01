L’insoddisfazione degli albergatori: "Comune in ritardo sugli eventi"

"La stagione sta per iniziare, ma ancora non sappiamo cosa accadrà. La riunione in Comune è stata più di ascolto che propositiva. E Pasqua è ormai prossima". Non sono soddisfatto gli albergatori Helga Bracali e Nicola Guelfi dell’incontro appena tenuto in Comune con il sindaco Luca Baroncini. Entrambi sono consiglieri di minoranza, ma alla riunione hanno partecipato come imprenditori del settore ricettivo e il loro commento, tengono a sottolineare, viene espresso da questo punto di vista. Bracali era presente in rappresentanza della Promozione Albergatori Montecatini, al posto del direttore tecnico, impossibilitato a partecipare. "Il sindaco Luca Baroncini – spiega – insieme all’assessore al turismo Alessandra Bartolozzi, ha spiegato che con l’approvazione del bilancio preventivo 2024 il Comune potrà iniziare a dedicarsi subito alla programmazione e alla promozione degli eventi. Ha chiesto alle categorie che cosa ritenessero primario ed è tornato a parlare del Destination Management Office, di cui, a oggi, non c’è un solo atto ufficiale, tranne la mozione approvata in consiglio lo scorso anno. Baroncini ha garantito che presto sarà presentato il piano strategico realizzato con il consulente Josep Ejarque. Posso dire che è stata una riunione più di ascolto che propositiva. Il sindaco Baroncini però poteva iniziare a farlo qualche anno fa, non si doveva ridurre all’ultimo semestre della sua amministrazione. Capisco che le festività natalizie sono appena concluse e non se ne voglia parlare, ma la stagione sta per iniziare. A oggi non sappiamo cosa ci sarà a febbraio, marzo e aprile e non possiamo mostrare ai clienti l’offerta legata agli eventi". Guelfi è ancora più duro rispetto a Bracali. "Dovevamo affrontare la programmazione 2024 – sottolinea – ma da parte dell’amministrazione non è stato detto niente. A mio avviso, non ci sono progetti in ponte. Come è possibile che a un mese dall’apertura della stagione turistica non si sappia niente? Dopo quattro anni che viene sollecitata al Comune una programmazione anticipata, si arrivi a gennaio così?".

Confesercenti ha "apprezzato l’invito ricevuto dal sindaco Baroncini e dell’assessora al turismo Bartolozzi a partecipare a un incontro. Montecatini deve avere il coraggio di risorgere nel panorama regionale e nazionale delle città famose nel mondo, partendo da obiettivi di qualità e fattibili per poi affrontare i temi profondi, difficili, come ricostruire l’offerta termale e del benessere con investimenti pubblici e privati e come ridisegnare la città e la sua missione. Anche per questo in tempi rapidi vanno sciolti i nodi e decisa la forma e lo scopo di uno strumento operativo, ora più che mai assolutamente indispensabile".

Daniele Bernardini