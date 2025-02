L’iniziativa ’Tutti per due’. Misericordia e Pubblica insieme: "Obiettivo ambulanze per anziani"

Non si verifica spesso che due associazioni di volontariato del settore sociosanitario considerate, in qualche modo, rivali, decidano di unirsi, di collaborare per raggiungere uno scopo. È quello che hanno fatto la Misericordia e la Pubblica Assistenza, che per acquistare una nuova ambulanza ciascuna hanno dato vita a ‘Tutti per due’, una iniziativa di raccolta fondi che le vede collaborare per meglio mettersi al servizio della comunità, ancora una volta ma per la prima volta insieme. L’iniziativa nasce dalla partecipazione di entrambe le associazioni al bando pubblicato dalla Fondazione Caript ‘Mettiamoci in moto’. Sia la Pubblica Assistenza che la Misericordia hanno ottenuto un contributo di 30mila, finalizzato al rinnovo del loro parco mezzi. Una somma importante, ma insufficiente per l’acquisto dei due mezzi: ne servono ancora 40mila circa. Si è resa necessaria una raccolta di fondi e le due associazioni hanno deciso di portarla avanti fianco a fianco.

Sono stati organizzati numerosi eventi, l’ultimo domenica scorsa, nella sede della Pubblica Assistenza, un torneo di Burraco che ha visto la partecipazione di oltre cento giocatori; le attività commerciali pesciatine non hanno fatto mancare il proprio supporto. E domenica prossima, alle 15.30 sul palco del Teatro Pacini, verrà portata in scena ‘Cocco di mamma’, nuova commedia del pesciatino Valerio di Piramo: l’intero ricavato sarà devoluto all’iniziativa.

"I volontari delle nostre associazioni si fanno carico di importanti responsabilità – ricorda il presidente della Pubblica Assistenza, Paolo Baldini – credo che si meriterebbero un riconoscimento istituzionale e professionale". Niccolò Guarneri e Simone Sartini, a nome della Misericordia, ricordano come le due associazioni nascano dalla gente. "Tra di noi ci sono solo persone animate da forte spirito di comunità – afferma il primo –. Oggi la comunità è chiamata ad aiutare la comunità". Entrambe le associazioni sottolineano come sia importante continuare un percorso di crescita, anche partecipando al bando di Servizio Civile attualmente aperto. "Non è necessario salire sulle ambulanze – sottolinea Sartini –, servono sempre persone che diano la propria disponibilità per accompagnare gli anziani a fare la propria terapia o anche solo la spesa".