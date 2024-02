L’illuminazione pubblica sarà tutta a led

Al via da ieri mattina, le operazioni di sostituzione delle armature stradali del quarto lotto di efficientamento energetico della pubblica illuminazione a Ponte Buggianese. L’amministrazione comunale fa sapere che nei mesi scorsi ha avviato un’opera che prevede la riqualificazione energetica dei punti luce afferenti ai quadri elettrici di via Cavour, via Boito, via Foscolo, via Aldo Moro, via Pietro Leopoldo. Con queste risorse finanziate totalmente dallo Stato, con fondi assegnati nella finanziaria 2020, saranno sostituiti tutti i corpi illuminanti dei quadri interessati per complessive per 120 armature stradali e 29 globi. Le strade interessate sono via Mameli, via Stignanese (tratto), via Cavour, via Pisacane, via Manin, via Bramalegno (tratto), via Piave (tratto), via Vivaldi, Via Doninzetti, via Pellico, via Perosi, via Fosso alla Torre, via Collodi, via Pescia Vecchia; inoltre saranno sostituiti i globi stradali in Via Nucci, nel parcheggio di via Rossini, parco piazza Annigoni. Questo intervento consentirà una migliore illuminazione del paese oltre ad un risparmio energetico ed una economia sui costi di manutenzione. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Bema per un importo di 56.759 euro.

"La riqualificazione eseguita con questo intervento – commenta il sindaco Nicola Tesi – rappresenta il 15% delle armature stradali presenti sul nostro territorio comunale, raggiungendo così grazie il 95% di copertura a Led di tutta la pubblica illuminazione del nostro territorio utilizzando esclusivamente risorse statali. E’ nostra intenzione completare entro la fine del 2025 l’efficientamento a Led di tutti i corpi illuminanti presenti, anche con l’utilizzo di risorse dell’ente per arrivare alla completa sostituzione".