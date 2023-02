Liceo: si parla di giornalismo, moda e design

Dal giornalismo alla moda, dall’attualità al design, dal calcio al basket passando per il cineforum. La due giorni dell’assemblea articolata organizzata dai rappresentanti di istituto del liceo Salutati è stata ancora una volta, per gli studenti del liceo di Montecatini, l’occasione per evidenziare e mettere alla propria i propri talenti. E, al tempo stesso, per approfondire interessi extrascolastici nell’ottica di un orientamento post diploma cosciente è consapevole. Lezioni di giornalismo, confronti su tematiche importanti come la guerra in Ucraina e l’impatto ambientale, riflessioni sulla necessità di creare opportunità culturali nella nostra zona che siano di stimolo per le giovani generazioni. La kermesse, che è una sorta di forum studentesco ma è più corretto definire tecnicamente come assemblea articolata, si è svolta nei giorni di mercoledì 22 e giovedì 23. Ospite di cartello, il giornalista sportivo Sandro Sabatini, noto volto televisivo, esperto di calcio ma soprattutto montecatinese ed ex alunno del liceo Salutati. Sabatini ha tenuto una conferenza nell’aula Gamma. Tutto si è svolto in maniera ordinata. Gli alunni hanno dato prova di maturità anche muovendosi da un’aula all’altra, autonomamente, per partecipare alle varie attività

programmate secondo un preciso calendario e comunque con

la presenza discreta ma fondamentale dei docenti. Soddisfatta la preside Marzia Andreoni, che ha rilasciato anche un’intervista a Televisium nella quale ha evidenziato il valore dell’iniziativa portata avanti da ragazzi e ragazze, secondo una tradizione del Salutati, nel ruolo di protagonisti assoluti. Obiettivo: diventare cittadini europei informati e consapevoli, sviluppando il proprio senso critico attivamente. A proposito di giornalismo, i partecipanti al laboratorio pratico organizzato mercoledì mattina si sono dati da fare per ore, a caccia di insegnanti e compagni di scuola da intervistare per realizzare un articolo sull’iniziativa del forum. Il migliore elaborato verrà pubblicato sul giornale della scuola, il Coluccino.

Giovanna La Porta