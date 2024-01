"L’ex hotel Paradiso deve essere abbattuto"

Il futuro dell’ex Hotel Paradiso, a Montecatini Alto, accende il dibattito politico. Dopo l’intervento di Libera e Spi-Cgil, che chiedono l’abbattimento parziale della struttura confiscata alla Banda della Magliana, anche il Movimento Cinque Stelle dice la sua sull’annosa vicenda. E anche per i grillini l’abbattimento parziale sembra l’unica soluzione praticabile. "Alla presentazione della mia candidatura – ricorda Simone Magnani, coordinatore provinciale e capogruppo in consiglio comunale dei pentastellati - cinque anni fa, dichiarai che la nostra volontà era di abbattere il mostro ecologico e morale di Montecatini Alto. Una dichiarazione che fu strumentalizzata per attaccare il Movimento. Durante i cinque anni dell’amministrazione Baroncini abbiamo sentito di tutto. Dalla Coverciano del ciclismo al recupero per scopi sanitari: la verità è che l’attuale amministrazione non ha mai messo, seriamente, la testa alla soluzione del problema. In questi giorni, è uscito un nuovo intervento di Libera e Spi-Cigl, che rilancia nuovamente la disponibilità di queste realtà a lavorare su un progetto di abbattimento parziale e recupero dell’area".

Magnani sottolinea che "l’attuale stato dell’immobile non permette un recupero completo e funzionale, non è economicamente sostenibile e soprattutto non è eticamente corretto. L’immobile è una ferita aperta sul colle di Montecatini. L’abbattimento parziale ridurrebbe significativamente i metri cubi dell’edificio, il suo impatto ambientale, visivo e permetterebbe di rendere più efficiente l’investimento per un vero e proprio recupero dell’area, funzionale ai cittadini, turisti ed associazioni". Il consigliere di minoranza ribadisce che "il Movimento Cinque Stelle, qualora fosse chiamato ad amministrare insieme a Claudio Del Rosso, si impegnerà quotidianamente in questo senso per tutto il tempo necessario".