L’evento dedicato ai cosplayer. Sfilano costumi di cartoni e film

"Venghino si’ori venghino, più persone entrano, più bestie si vedono!" si sarebbe detto. E invece no, perché oggi a Ponte Buggianese non si vedranno bestie, bensì personaggi bestiali e non solo grazie alla seconda edizione di "Centro metri di cosplayer al Ponte… aspettando i Comics". L’iniziativa, organizzata dai negozianti del centro commerciale naturale in collaborazione con il Comune di Ponte Buggianese è stata realizzata anche con il contributo di Confesercenti Pistoia e Regione Toscana e si terrà domenica dalle 14,30 in poi nella cornice di piazza Banditori. In attesa del Lucca Comics & Games, presentato proprio giovedì scorso a Milano dove è stato illustrato il ricco programma di quest’anno per la kermesse che si terrà dal primo al 5 novembre nel centro storico dell’antica città toscana, e che vede come tema principale quest’anno la parola "together" cioè insieme, Ponte Buggianese omaggia nel suo piccolo il mondo fantasy e non solo con un’iniziativa di preparazione al Lucca Comics & Games, unica nella nostra provincia. "E proprio aspettando i Comics con l’evento mondiale che si svolgerà a Lucca tra poche settimane – hanno fatto sapere dal Comune di Ponte durante la presentazione dell’iniziativa - tutti i Cosplayer avranno modo nel pomeriggio di esibire e testare i propri costumi curati nei minimi dettagli dei personaggi di cartoni, film e manga. Nella giornata inoltre si terrà la consueta "Sfilata a quattro zampe" il cui ricavato sarà a favore del canile Hermada di Montecatini Terme ed un altro momento di attrazione con i costumi di Halloween".

Un’occasione ghiotta dunque, per tutti gli appassionati, di mettere in mostra i propri idoli e i propri personaggi preferiti e per chi invece è estraneo a quel mondo, per avvicinarcisi un po’ e volare sulle ali della fantasia per un giorno. "Siamo molto orgogliosi di questa manifestazione – ha detto l’assessore al commercio ed attività produttive Maria Grazia Baldi – sono sicura che la popolazione saprà confermare la grandissima partecipazione dello scorso anno e che nasce da una proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale ed il Centro commerciale naturale capitanato da Luana Grazzini ed il suo magnifico staff".

All’appuntamento domenica, che prevede anche una sfilata canina a favore del centro Hermata, una sfilata di costumi di Halloween promossa da Dini Shopping e uno stand di expo arts & gadget, sarà presente anche il pirata Jack Sparrow interpretato da Massimo Borgioli. Arianna Fisicaro