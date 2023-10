L’eurodeputato Danti sulle sfide dell’Europa

Al Salotto agricolo di Massa e Cozzile si è tenuto l’evento dal titolo “La Valdinievole al centro dell’Europa” organizzato dal consigliere comunale di Massa e Cozzile, Matteo Brizzi, e da Italia Viva Pistoia. Ospite d’onore era l’eurodeputato Nicola Danti e la sindaca di Massa e Cozzile, Marzia Niccoli. Danti ha parlato delle sfide che attendono l’Europa nei prossimi decenni, sfide che richiedono ambizione e coraggio. "Queste qualità sembrano mancare al governo Meloni - ha detto Danti -, che si allontana dai tavoli europei per seguire la propaganda, trascurando il lavoro svolto dal governo Draghi sul PNRR e sull’autorevolezza a livello europeo che il nostro Paese aveva conquistato. Di fronte a tutto questo, i territori sono chiamati a trasformare le opportunità offerte dall’Unione Europea in progetti concreti per le comunità locali". Come ha spiegato la sindaca Niccoli, "è necessario innamorarsi del territorio e della propria comunità, così come le nuove generazioni devono sentirsi responsabili".