Lenzi debutta alla regia con Cavalleria rusticana

Il giovane regista pievarino Lorenzo Lenzi (in foto), debutterà il 23 aprile al teatro Pacini di Pescia, con lo spettacolo “Cavalleria Rusticana”, tratto dalla famosa opera di Giovanni Verga. "L’amministrazione comunale di Pieve a Nievole - si legge in una nota – è orgogliosa di annoverare tra i suoi concittadini un ragazzo di così grande talento che, grazie ad un intenso ed impegnato periodo di studio, finalmente esprime le sue doti di regia in una delle opere più rappresentative del panorama italiano e riadattata in chiave lirica da Pietro Mascagni- dicono l’assessore alla cultura Erminio Maraia e il sindaco Gilda Diolaiuti-. Per noi la cultura è un aspetto importante della vita sociale e persone come Lorenzo Lenzi rappresentano un esempio per tutti. Si può diventare protagonisti anche se non si è nati nelle metropoli e ci auguriamo che tanti altri giovani e meno giovani capiscano l’importanza di apprendere e sviluppare l’arte e la cultura, in ogni sua forma".