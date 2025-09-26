Legionellosi in hotel. Spunta un altro caso

Nuovo caso di legionellosi nella struttura ricettiva cittadina dove ne era appena avvenuto un altro. È il terzo che avviene dall’inizio dell’estate in un albergo di Montecatini. Il Comune, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Asl Toscana Centro, ha emesso un’ordinanza in cui stabilisce la chiusura di sei camere e della cucina. Gli operatori dell’azienda sanitaria hanno eseguito un’attenta opera di campionamento all’interno dell’hotel. Il provvedimento emesso dal Comune per il caso precedente ha stabilito la chiusura di altre sei camere. In totale, dunque, i vani interdetti sono 12. La malattia dei legionari (legionellosi), riscontrata in questo casi è una polmonite che si manifesta dopo un’incubazione di due-dieci giorni (in media cinque-sei giorni), si manifesta come una polmonite infettiva, con o senza manifestazioni extrapolmonari. L’amministrazione, come previsto dalla normativa, ha concesso al proprietario tre giorni di tempo per effettuare la bonifica dell’impianto idrico. Questa dovrà essere realizzata, scegliendo una delle due metodologie previste. Attraverso lo shock termico è possibile elevare la temperatura dell’acqua a 70-80 gradi centigradi in modo continuativo per tre giorni, e far scorrere l’acqua quotidianamente attraverso i rubinetti per un tempo di trenta minuti. i serbatoi dovranno essere svuotati, puliti e decontaminati con il cloro. L’iperclorazione shock, invece, deve essere effettuata sull’acqua a temperatura inferiore a 30 gradi centigradi, con una singola immissione di cloro in acqua fino ad ottenere le concentrazioni di cloro residuo libero necessarie in tutto l’impianto. Dopo un periodo di contatto con la sostanza, l’acqua deve essere drenata e nuovo liquido deve essere fatto scorrere nell’impianto fino a che il livello di cloro non sia tornato alla concentrazione previsto.

D.B.