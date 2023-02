Legambiente rivendica l’antico sentiero

Legambiente interviene sugli interventi eseguiti sull’antica strada postale lucchese che attraversa i Colletti di Veneri e si dice "Sopresa del comunicato stampa pubblicato dal Comune di Pescia. "Lavori - afferma la nota dell’associazione – dei quali siamo certamente contenti, ma sui quali, per il loro contenuto omissivo, siamo costretti a fare alcune precisazioni, riferendo il reale andamento dei fatti che hanno preceduto l’intervento. Questo vecchio tracciato, che risale perlomeno al Medioevo, è stato dichiarato di pubblico interesse per l’impegno di un gruppo di cittadini, ed è quindi sottoposto a tutela, con obblighi facenti capo all’ente comunale. Come già abbiamo informato con altri interventi sulla stampa e su tv locali, risale almeno al 2019 un accordo intercorso fra organizzazioni di cittadini, Comune di Pescia e Soprintendenza per realizzare manutenzioni al tracciato viario che ne scongiurasse il decadimento, intervenendo almeno su tre aspetti: l’attraversamento del torrente Puzzola, che già allora aveva invaso parte del percorso lastricato; la chiusura con elementi dissuasori della strada per impedire il transito di mezzi pesanti, che avevano comportato alcuni deterioramenti; l’adozione di misure per bloccare in un punto critico del lastricato il rotolamento a valle dell’acciottolato. Il Comune di Pescia non ha mai realizzato questi lavori concordati e ha ignorato più volte le sollecitazioni che, in particolare Legambiente Valdinievole, ha presentato: in particolare, nel 2021 ha denunciato, con un documento dettagliato e comprovato da immagini fotografiche, il degrado ormai avanzato del percorso viario, del tutto cancellato nel punto di attraversamento della Puzzola. Dopo vari incontri, prima con il Commissario prefettizio e poi con l’assessore Baldaccini e a seguito di un sopralluogo sollecitato con i tecnici comunali, Legambiente ha riproposto la necessità di tali interventi, in mancanza dei quali non sarebbe restato che denunciare l’inadempienza ai sensi del Codice dei Beni Cultural., trattandosi di un bene storico sottoposto a tutela. L’assessore Baldaccini si è mostrato disponibile e Legambiente ha accolto tale atteggiamento con favore. I lavori realizzati sono certamente un obiettivo fondamentale per la salvaguardia di ciò che è restato dell’antica strada postale e hanno interessato tutti gli aspetti concordati, con esecuzione puntuale e adeguata. Altre manutenzione si dovranno fare per mettere in sicurezza completa la strada e su queste continueremo a svolgere una funzione di pungolo. Naturalmente ciò che è stato perduto di questo antico manufatto stradale non era possibile recuperarlo, ma Legambiente si dichiara soddisfatta, ma avremmo apprezzato che il comunicato del Comune accennasse che se l’intervento è stato condotto, il merito va ascritto anche all’azione stringente e continua di Legambiente Valdinievole".