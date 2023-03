Leali e Totò Schillaci per "La Forza di Nemo"

Sono 3 anni che "La forza di Nemo", sezione dell’Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare, ha iniziato la sua attività in città e in tutta la Valdinievole. Per sensibilizzare e supportare "La forza di Nemo", è stata organizzata una serata di beneficienza con la consueta maestria di Nicola Stagi che ha portato al "Centrale" due personaggi che hanno fatto la storia della musica e del calcio in Italia come Fausto Leali e Totò Schillaci. C’erano più di 200 persone ad applaudire Leali che ha cantato una raccolta dei suoi grandi, eterni successi e Schillaci simbolo dei Mondiali del ’90. Con la disponibilità di questi due campioni è nata la serata con l’idea di organizzare una raccolta fondi mettendo all’asta le maglie azzurre di Schillaci e grazie a due generosi sponsor come "Mn Costruzioni" e Maurizio Gagliardi Agenzia Investigativa.