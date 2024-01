Le Terme verso l’asta in blocco. Fanucci: "Blocchiamo la vendita"

MONTECATINI TERME

Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci dice no alla vendita attraverso un unico blocco dei beni delle Terme, per 50-60 milioni. L’ordinanza con cui il tribunale fallimentare di Pistoia ha omologato la procedura di concordato preventivo in continuità indirizza il liquidatore Enrico Terzani a fare un bando, quantomeno al primo tentativo, comprensivo di tutti gli immobili dell’azienda.

L’esponente dell’opposizione però chiede che si passi direttamente alla vendita dei singoli immobili per i quali i soci pubblici hanno presentato offerte irrevocabili di acquisto. "Non possiamo e non dobbiamo rassegnarci un piano inclinato di desolazione a cui parte della nostra comunità sembra essersi assuefatta – sottolinea Fanucci –; per farlo, non serve sperare nella bacchetta magica di un soggetto che viene e compra tutto il pacchetto all’asta per 60 milioni di euro, risolvendo tutti i problemi. Sarebbe un incubo. Perderemmo, per sempre, la possibilità di incidere sul futuro di Montecatini. Per questo, lancio un appello: blocchiamo, tutti insieme, la vendita in un unico lotto delle terme".

Quando si vuole disfare, servono proposte alternative. E Fanucci le ha: "Il Comune compri la Torretta, con le serre e il parco delle Panteraie, riqualificando e valorizzando da subito il parco grazie al contratto di manutenzione della pineta che deve solo essere integrato. La Regione compri Tettuccio, Regina ed Excelsior per rilanciarli e riqualificarli".

L’esponente di Italia Viva auspica che "la Fondazione Caript acquisisca lo stabilimento Tamerici. E infine, Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe intervenire sulle Leopoldine, concludendo l’investimento, per poi affidare il bene a un privato con capacità ed esperienza nel settore. Dobbiamo evitare la vendita in blocco, per farlo servono due qualità che questo sindaco non ha e non potrà mai avere: visione e autorevolezza".

Fanucci ribadisce l’importanza di portare avanti tutta una serie di progetti legati alla cultura e, in gran parte, agli immobili termali per il futuro della città. "La rigenerazione urbana di Montecatini – sottolinea – passa da un mix di interventi che, necessariamente, coinvolgeranno il pubblico e il privato. La cultura rappresenta volano di sviluppo e crescita, con nuovi musei e spazi espositivi, anche all’aperto. La Palazzina Regia dovrebbe essere il museo delle acque, simbolo della città patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Da sede amministrativa di freddi uffici chiusi al pubblico, dovrebbe diventare un punto di riferimento per turisti e curisti. Il museo civico, nella sede del palazzo comunale, dovrebbe allargarsi su una parte del piano terra, oggi impropriamente destinato a ufficio anagrafe e tributi. Questo spazio sarà ristrutturato e aperto al pubblico. La vocazione culturale del palazzo, di straordinaria bellezza, verrà messa a valore per una nuova Montecatini".

Il consigliere aggiunge "la futura la valorizzazione dell’Excelsior a scopi culturali, se non saranno gli Uffizi Diffusi in cui spero ancora, ma la sede dell’archivio Alinari poco importa. La cosa che conta davvero è che si riqualifichi l’immobile, lo si faccia tornare a splendere e che possa di nuovo essere un traino attivo e vitale per l’economia cittadina. Chiuderlo è stato un errore imperdonabile, riaprirlo sarà un dovere irrinunciabile".

Daniele Bernardini