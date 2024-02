Le Terme all’asta. Bando internazionale. Si parte da 42 milioni

Gli stabilimenti più importanti delle Terme vanno in vendita in un unico lotto attraverso un bando internazionale che prevede una procedura con un’offerta minima di circa 42 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 14 luglio. Il tribunale fallimentare di Pistoia, in queste ore, ha dato il via libera al piano presentato dal liquidatore Enrico Terzani. A breve il bando ufficiale sarà pubblicato sul sito internet della società.

L’ordinanza attraverso la quale il tribunale di Pistoia ha concesso il concordato preventivo in continuità all’azienda prevede che il primo tentativo di vendita degli immobili venga fatto in modo unitario, in merito al beni ritenuti strategici, per mantenere il più possibile l’identità aziendale e coprire nel modo migliore quanto dovuto ai creditori. C’è poi un’altra questione da non sottovalutare: gli stabilimenti principali sono collegati attraverso una complessa serie di tubature che portano l’acqua termale, realizzate nei decenni passati. Sostituire i collegamenti non sarebbe proprio così semplice. In vendita, quindi, ci sono Tettuccio, Regina, Excelsior, Tamerici, Torretta e Redi.

Quali manifestazioni di interesse sono state presentate finora? Per il momento ci sono alcune certezze. A dicembre dello scorso anno, la Regione ha approvato una legge che consentirà al socio di maggioranza delle Terme di presentare un’offerta da 17,5 milioni di euro per l’acquisto di Tettuccio, Regina, Redi ed Excelsior. Il Comune, da parte sua, è pronto a presentare un milione e mezzo per l’acquisto della Torretta, prezioso edificio ormai da anni in pessimo stato, che necessita di un rilevante progetto di recupero. La Fondazione Caript ha presentato una manifestazione di interesse per le Terme Tamerici. E gli altri beni delle Terme?

La fase delle vendite attraverso il liquidatore consentirà di stanare eventuali soggetti interessati. Molti, in città, invocano ancora l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti per l’acquisto delle Leopoldine. Un percorso possibile è rappresentato dall’unione delle offerte pubbliche, possibilità che non va contro la legge, anche se al momento la cifra resta troppo bassa. Sommando gli interventi previsti da parte di Regione, Comune e Fondazione Caripit, la cifra arriva a poco meno della metà dei 42 milioni non ribassabili dalla procedura di vendita. La soluzione potrebbe essere rappresentata dall’eventuale inserimento di un soggetto nuovo, magari di natura privata, nella cordata pubblica. Regione e Comune, ormai da qualche anno, auspicano che Cassa Depositi e Prestiti decida di investire sui beni immobili delle Terme. L’impegno, anche con il possibile arrivo di altri immobiliaristi in questa ipotetica cordata tra pubblico e privato, potrebbe farsi più importante.

Daniele Bernardini