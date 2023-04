Le regine degli scacchi dell’istituto "Lorenzini"

Scacchi al femminile. Ha trionfato alle regionali dello scorso 4 aprile la squadra di scacchi del liceo Lorenzini tutta femminile dell’Istituto Lorenzini. A comporla sono, infatti, Giulia Pisano (5B Scienze umane), Laura Lionetti (5A Scientifico), Francesca Farina (4A Classico) e Valentina Dami (3A Classico). Il Trofeo Scacchi Scuola, di cui è referente per il Lorenzini il prof. Riccardo Cappelli, è una manifestazione a squadre riservata alle Scuole di ogni ordine e grado organizzata dalla Federazione italiana scacchi in concomitanza con il MIUR. Sono ammesse a partecipare squadre maschili, miste e femminili, rappresentative di singole Istituzioni Scolastiche, formate da 4 studenti titolari e 2 eventuali riserve. "Per me gli scacchi sono un gioco importante – commenta Giulia, capitano della squadra – perché mi hanno aiutato in tanti momenti della mia vita dandomi maggior autostima e sicurezza di me e nella scuola. Hanno sviluppato e potenziato l’aspetto cronologico degli eventi e soprattutto hanno avuto un forte impatto nell’intelligenza logico-matematica. Secondo me è importante giocare, anche a livello non agonistico, perché gli scacchi potenziano la memoria e l’intelligenza visivo-spaziale. Sono importanti anche per quanto riguarda le relazioni sociali: partecipando ai tornei si incontrano persone nuove con le quali sviluppare amicizie a partire dal livello scacchistico, perché collaborando può nascere uno scambio di idee e di materiale per prepararsi ai tornei". Oltre che esercizio logico, gli scacchi sono d’aiuto anche per l’autocontrol

lo. "Grazie a queste esperienze sono maturata tanto – continua Giulia – anche nella sfera emotiva, perché mi hanno aiutata nella gestione dell’ansia. Il mio consiglio è quello di provare almeno una volta il gioco degli scacchi, perché è uno sport particolare e diverso rispetto a quelli a cui siamo abituati. Inoltre non conta solo l’aspetto mentale, ma anche quello fisico, perché anche qui vale il motto mens sana in corpore sano". La finale si terrà a Montesilvano dal 7 al 10 maggio. Che vincano le migliori.