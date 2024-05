"Le Provinciali vanno messe in sicurezza"

"C’è necessita di programmare e realizzare in tempi brevissimi interventi mirati alla messa in sicurezza delle strade provinciali che attraversano Marliana. Senza ciò dobbiamo prepararci al peggio". Questo il messaggio dell’intervento di Giada Calistri, portavoce comunale di Fratelli d’Italia che, insieme ai consiglieri di ’Noi Per Marliana’ Jonathan Innocenti e Massimiliano Danesi, ha effettuato un sopralluogo lungo la SP 17 Pistoia-Femminamorta che attraversa il Comune di Marliana. "Conosco bene quella strada, la percorro ogni giorno e non era mai stata in uno stato di abbandono tale da comprometterne la sicurezza – dice Calistri –. La situazione è diventata inaccettabile. La strada è piena di buche, alcune delle quali molto profonde che rischiano di diventare un trampolino per chi percorre la strada in moto, le auto sono costrette ad effettuare slalom pericolosi per evitarle o a buttarsi completamente al lato della corsia. A questo si aggiunge il problema della vegetazione che sta già invadendo la carreggiata. Tra un mese tra piante, erba e buche la strada diventerà pericolosa e a tratti intransitabile. Stiamo parlando di una strada sulla quale ogni giorno transitano centinaia di auto e, con l’avvicinarsi del periodo estivo, il traffico auto ma anche moto è destinato ad aumentare notevolmente".

Calistri parla anche delle condizioni della SP 17 , della SP 633 Mammianese e della SP 32 Nievole-Avaglio "che da mesi è interessata da movimenti franosi su cui nessuno interviene. Ci domandiamo come mai la Provincia si disinteressi da mesi del Comune di Marliana ma soprattutto ci domandiamo come mai il Comune, che dovrebbe fare da tramite tra la Provincia e i cittadini, non alzi la voce per chiedere interventi subito realizzabili".