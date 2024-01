Le proposte di Bonvicini: "Su la tassa di soggiorno per ottenere più risorse"

Una cinquantina di persone, in prevalenza commercianti, ha partecipato ieri pomeriggio all’assemblea convocata dal gruppo animato da Andrea Bonvicini, che si prepara ad affrontare le prossime amministrative 2024 con una lista civica. "Basta con le parole. Servono fatti e un sindaco a tempo pieno con altri tre delegati, che cerchiamo fin da adesso - ha sottolineato Bonvicini -. Uno per Nievole, uno per zona sud e uno per Montecatini Alto. Nella lista vorrei Ettore Severi, Francesca Greco, Edoardo Fanucci. Tutti e tre corrispondo al nostro identikit di primo cittadino. Il nuovo sindaco deve essere competente e credibile".

Bonvicini ha presentato così il suo progetto per una Monecatini che abbia le Terme al centro di tutto. Dove troveremo le risorse? Semplice: la tassa di soggiorno deve essere aumentata. La città è attualmente un dormitorio, l’ultimo progetto serio di piscine termali è stato quello di Fuksas. Noi vogliamo le terme più belle d’Europa, le piscine termali all’Excelsior, un evento al mese. Con grande fiducia possiamo affermare che le potenzialità di Montecatini rimangono intatte a condizione di effettuare investimenti adeguati legati ad un progettualità per rendere nuovamente attrattive le terme. Per questo deve nascere il progetto città Montecatini Terme. I dati indicano che sono quattro i motivi principali che permettono alle citta’ di attrarre importanti flussi turistici stanziali. Tra questi, le Terme e il benessere. Uno scheletro di progetto sviluppato per punti ed obiettivi, la cui fattibilita’ nel rispetto delle norme dovrà essere inserita nel piano esecutivo di gestione con il relativo finanziamento e calendarizzata per la realizzazione".

Per Bonvicini "lo sforzo per rilanciare la città deve coinvolgere tutti, nessuno escluso, dal primo cittadino , ad esperti del benessere, architetti e specialisti di marketing, fino all’ultimo dei residenti. Richiederà la collaborazione di chi governa ma anche delle opposizioni e, più in generale, anche il coinvolgimento di tutti i comuni della Valdinievole. Oggi è una città che ha perso la propria identità".

Altro punto: la sicurezza e l’ordine pubblico. Per Bonvicini serve "un numero verde dedicato. Oggi vediamo risse, furti, spaccio, atti vandalici e zone dove in determinati orari è pericoloso camminare. Il problema immigrazione ha peggiorato la sicurezza di certe zone, ma di contro, la carenza ed anche assenza di vigilanza, anche in orari notturni, ha moltiplicato la sensazione di insicurezza. Terme, sport, cultura, turismo, decoro urbano sono i punti chiave. Non mi piace la rassegnazione della città. Vogliamo raccogliere più adesione".

Giovanna La Porta